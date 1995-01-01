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Стойка Falcon Eyes C-Stand LV-1720H, 172 см, до 8 кг, пружинная амортизация

  • C-Stand LV-1720H, 172 см, до 8 кг, пружинная амортизация
  • C-Stand LV-1720H, 172 см, до 8 кг, пружинная амортизация
  • C-Stand LV-1720H, 172 см, до 8 кг, пружинная амортизация
  • C-Stand LV-1720H, 172 см, до 8 кг, пружинная амортизация
  • C-Stand LV-1720H, 172 см, до 8 кг, пружинная амортизация
  • C-Stand LV-1720H, 172 см, до 8 кг, пружинная амортизация
  • C-Stand LV-1720H, 172 см, до 8 кг, пружинная амортизация
  • C-Stand LV-1720H, 172 см, до 8 кг, пружинная амортизация
  • C-Stand LV-1720H, 172 см, до 8 кг, пружинная амортизация
  • C-Stand LV-1720H, 172 см, до 8 кг, пружинная амортизация
  • C-Stand LV-1720H, 172 см, до 8 кг, пружинная амортизация
  • C-Stand LV-1720H, 172 см, до 8 кг, пружинная амортизация
  • C-Stand LV-1720H, 172 см, до 8 кг, пружинная амортизация
Код товара:УТ-00082527
Артикул:32203

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Falcon Eyes C-Stand LV-1720H – прочная стойка-тренога, которая является надежной и функциональной опорой для осветительного оборудования и студийных аксессуаров. Стойка способна выдержать нагрузку до 8 кг, что делает ее подходящей для большинства светодиодных панелей и моноблоков с дополнительными светоформирующими насадками. Стойка разбирается и компактно складывается, она станет незаменимым помощником как в студии, так и на выездных съемках. Полностью металлическая конструкция замков обеспечивает высокую надежность и долговечность.

Основание Turtle Base
База стойки состоит из трех поворотных стальных ног с системой быстрой фиксации, облегчающей установку и демонтаж. Стандартный профиль ног диаметром 25 мм допускает установку колес (опционально), что значительно облегчает перемещение стойки вместе с тяжелыми осветительными приборами в условиях студийной съемки.

Безопасная регулировка высоты
Центральная колонна, состоящая из трех секций, позволяет точно настроить высоту стойки в диапазоне от 97 до 172 см, а винтовые зажимы обеспечивают надежную фиксацию каждой секции. Пружинная амортизация смягчит удар при внезапном ослаблении зажимов, это гарантирует безопасность при эксплуатации. Съемная центральная колонна также оборудована вспененной накладкой для удобства захвата и согревания рук в холодное время года.

Дополнительная перекладина с муфтами GripHead
В комплект входит стальная перекладина длиной 83 см, которую можно использовать для размещения оборудования на выносе от основной колонны. Перекладина крепится к стойке с помощью одной муфты, а вторая муфта может устанавливаться непосредственно на перекладину, увеличивая количество точек крепления для оборудования. Для удобства монтажа на перекладине также предусмотрены различные адаптеры: шпиготы Baby 5/8” с винтами 1/4” и 3/8”, а также несъемный шпигот Baby 5/8” на колонне и съемная шаровая мини-головка с винтом 1/4”.

Долговечная и легкая конструкция
Изготовленная из нержавеющей стали, стойка C-Stand LV-1720H отличается долговечностью и устойчивостью к коррозии, а алюминиевые муфты делают конструкцию легкой и прочной.

Характеристики

  • Модель: Falcon Eyes C-Stand LV-1720H
  • Максимальная нагрузка: 8 кг
  • Максимальная высота: 172 см
  • Минимальная высота: 97 см
  • Количество секций: 3
  • Зажимы: винтовые
  • Амортизация: пружинная
  • Диаметр телескопических секций: 35 / 30 / 25 мм
  • Длина перекладины: 83 см
  • Диаметр перекладины: 16 мм
  • Диаметр профиля ног: 25 мм
  • Диаметр основания: 80 см
  • Материал стойки: Нержавеющая сталь
  • Материал муфт: алюминиевый сплав
  • Монтажный адаптер колонны: несъемный шпигот Baby 5/8”
  • Монтажные адаптеры перекладины: Baby 5/8" с винтами 1/4” и 3/8”
  • Винт шаровой головки: 1/4”
  • Вес: 5.5 кг
  • Размер упаковки: 91 х 10 х 26.5 см
  • Вес с упаковкой: 6.45 кг