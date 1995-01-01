Falcon Eyes C-Stand LV-1720H – прочная стойка-тренога, которая является надежной и функциональной опорой для осветительного оборудования и студийных аксессуаров. Стойка способна выдержать нагрузку до 8 кг, что делает ее подходящей для большинства светодиодных панелей и моноблоков с дополнительными светоформирующими насадками. Стойка разбирается и компактно складывается, она станет незаменимым помощником как в студии, так и на выездных съемках. Полностью металлическая конструкция замков обеспечивает высокую надежность и долговечность.

Основание Turtle Base

База стойки состоит из трех поворотных стальных ног с системой быстрой фиксации, облегчающей установку и демонтаж. Стандартный профиль ног диаметром 25 мм допускает установку колес (опционально), что значительно облегчает перемещение стойки вместе с тяжелыми осветительными приборами в условиях студийной съемки.

Безопасная регулировка высоты

Центральная колонна, состоящая из трех секций, позволяет точно настроить высоту стойки в диапазоне от 97 до 172 см, а винтовые зажимы обеспечивают надежную фиксацию каждой секции. Пружинная амортизация смягчит удар при внезапном ослаблении зажимов, это гарантирует безопасность при эксплуатации. Съемная центральная колонна также оборудована вспененной накладкой для удобства захвата и согревания рук в холодное время года.

Дополнительная перекладина с муфтами GripHead

В комплект входит стальная перекладина длиной 83 см, которую можно использовать для размещения оборудования на выносе от основной колонны. Перекладина крепится к стойке с помощью одной муфты, а вторая муфта может устанавливаться непосредственно на перекладину, увеличивая количество точек крепления для оборудования. Для удобства монтажа на перекладине также предусмотрены различные адаптеры: шпиготы Baby 5/8” с винтами 1/4” и 3/8”, а также несъемный шпигот Baby 5/8” на колонне и съемная шаровая мини-головка с винтом 1/4”.

Долговечная и легкая конструкция

Изготовленная из нержавеющей стали, стойка C-Stand LV-1720H отличается долговечностью и устойчивостью к коррозии, а алюминиевые муфты делают конструкцию легкой и прочной.

Характеристики