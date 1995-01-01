Стойка типа C-Stand Falcon Eyes 3300L состоит из треноги, в которую устанавливается телескопическая центральная колонна. К колонне через одну муфту крепится штанга, вторая муфта крепится на штангу. Стойка высотой до 3.3 м с оптимальным для частых транспортировок весом (8 кг) выдерживает вертикальную нагрузку до 20 кг. Надежность и долговечность стойки обеспечена материалом конструкции – центральная колонна, ножки и штанга изготовлены из нержавеющей стали, а муфта и зажимы – из прочного алюминиевого сплава.

Шаровая мини головка

Шаровая мини головка в металлическом корпусе, а также с металлическим винтом с посадочной резьбой 1/4” позволяет устанавливать, например, цифровые фото-/ видеокамеры (для съемки с ракурсом «сверху вниз»). Установленное оборудование может вращаться вокруг своей оси на 360° и наклоняться вперед в пределах 90°.

База стойки

База стойки компактно складывается для удобства хранения и транспортировки, при сборке ноги подставки поворачиваются (на 120° относительно друг друга) и фиксируются на месте. Для экономии места возможно установить две ноги под 180°, а третью – перпендикулярно к ним. В таком случае конструкцию необходимо усилить, например, мешками для песка Falcon Eyes SP-BG11. Телескопическую стойку можно быстро снять с треноги и использовать базу стойки как подставку с адаптером Junior Pin 1-1/8” - Baby Pin 5/8” (приобретается отдельно, рекомендуем переходник GreenBean PowerPin C06) для низкого монтажного положения. Благодаря пластиковым наконечникам ножки треноги не царапают пол. Для комфортного передвижения стойки в студии можно приобрести колеса с диаметром крепления 25 мм, например, ролики Falcon Eyes PCA-Kit2 для C-Stand.

Телескопическая колонна

Трехсекционная колонна с телескопическими секциями диаметром 25/30/35 мм позволяет стойке раскладываться на максимальную высоту 330 см при длине в сложенном виде всего 130 см. Зажимные винты секций с крупными Т-образными ручками легко вращаются и при этом надежно фиксируют секции. Стойка со шпиготом 5/8'' Baby Pin и резиновой прокладкой позволяет плотно закрепить оборудование. Также на шпигот может быть установлена муфта. Накладка из неопрена на телескопической стойке обеспечивает комфортное удержание в руке даже в холодных условиях: материал накладки водонепроницаемый, хорошо держит форму и сохраняет тепло.

Штанга

Конструкция оснащена штангой (перекладиной) длиной 126 см, которая может быть установлена на телескопическую стойку через одну муфту. На одном конце перекладины находится резьба 1/4", а на другом – 3/8".

Поворотные муфты (Grip Head)

Поворотная муфта с тремя отверстиями (Ø16 мм, Ø8-9 мм, Ø4-6 мм) имеет надежный зубчатый зацеп. Такое соединение, поджатое винтом-фиксатором, не дает сопрягающимся частям муфты проскальзывать под нагрузкой. Муфты, оснащенные увеличенной эргономичной Т-образной рукояткой, имеют ступенчатое регулирование для защиты от случайного проворота.

Пружинная амортизация

Стойка с металлическими винтовыми зажимами оснащена системой пружинной амортизации, которая минимизирует риск травматизма и повреждения оборудования в случае резкого ослабления винтов.

Максимальная нагрузка: 20 кг

20 кг Максимальная высота: 330 см

330 см Количество секций: 3

3 Зажимы: винтовые

винтовые Амортизация: пружинная

пружинная Длина в сложенном виде: 130 см

130 см Диаметр телескопических секций: 25 мм, 30 мм, 35 мм

25 мм, 30 мм, 35 мм Длина перекладины: 126 см

126 см Диаметр перекладины: 16 мм

16 мм Диаметр ног: 25 мм

25 мм Материал стойки, ног, перекладины: нержавеющая сталь

нержавеющая сталь Материал муфт: алюминиевый сплав

алюминиевый сплав Монтажный адаптер: 5/8”

5/8” Вес стойки: 8 кг

8 кг Размер упаковки: 142х25х10 см

142х25х10 см Вес с упаковкой: 9 кг

Комплектация