Комплект Falcon Eyes BloggerKit 9 для видеосъемки
Код товара : УТ-00035908
Артикул : 26440
1 530 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Дистанционное управление
Есть
Работа от сети
необходим USB адаптер
Прочие характеристики
Вес
980 г
Вес (брутто), г
1.500
Комплектация
Основание, штанга с осветителем, штанга для микрофона, штанга для смартфона, адаптер для микрофона, адаптер для смартфона, ключ шестигранный
Описание
Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 9 для предназначен для быстрой организации видеосъёмки или трансляции с помощью камеры смартфона. Настольный вариант, используется для видеоблогов, видеоконференций по скайпу и т.д.
Кольцевой осветитель
Комплектный бестеневой кольцевой осветитель установлен на гибкую штангу и подключается к любому источнику питания с портом USB. Осветитель снабжен регулировкой яркости (5 ступеней) и цветовой температуры (7 ступеней). Внешний диаметр осветителя — 90 мм. Внутренний диаметр кольца — 48 мм. Количество светодиодов — 24 шт. Высота штанги 58 см.
Адаптер для смартфона
Для установки смартфона в комплекте предусмотрен адаптер. В него можно установить смартфон шириной от 58 мм до 73 мм. Смартфон надёжно фиксируется подпружиненной лапкой адаптера. При помощи цангового зажима адаптер устанавливается на гибкую штангу с шаром (Dшара = 17.5 мм). Высота штанги 38 см. Таким образом, для съёмки камеру смартфона можно установить практически в любом положении.
Адаптер для микрофона
Для записи или трансляции звука, вы можете установить микрофон в комплектный адаптер на гибкой штанге. Адаптер на штанге крепится на резьбе 3/8. Высота штанги 38 см.
Массивное основание
Все три гибких штанги (с осветителем, адаптером для смартфона и с адаптером для микрофона) крепятся на массивном круглом стальном основании с помощью винтов под шестигранный комплектный ключ. На нижней стороне основания предусмотрена противоскользящая накладка из вспененного материала, которая убережёт, в том числе, стол от возможных царапин.