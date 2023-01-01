Штативная голова Falcon Eyes BH-25
Код товара : УТ-00042964
Артикул : 23155
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая
Материал
алюминиево-магниевый сплав
Максимальная нагрузка
10 кг.
Физические характеристики
Вес
0,295 кг.
Вес (брутто), г
0.350
Описание
Falcon Eyes ВН-25 — шаровая штативная голова с быстросъемной площадкой, изготовлена из алюминиево-магниевого сплава, предназначена для установки камер с креплением 1/4" и весом до 10 кг. Особенностью шаровой головы является возможность контролировать все три оси движения и фиксировать положение одним замком.
При небольшом собственном весе — всего 295 г, обладает высокой прочностью, прецизионным исполнением и выдерживает нагрузку до 10 кг. Голову BH-25 можно использовать с любыми штативами, моноподами или другими опорами, имеющими установочный винт диаметром 3/8". Нижняя база головки снабжена поворотным механизмом с независимым фиксатором положения и шкалой для горизонтального панорамирования. Также на базе расположен фиксатора шара, который управляет всеми положениями головки. Вращение рукояток плавное с дозированным усилием, а фиксация быстрая и надежная. Установив усилие зажима на близком к максимальному уровню, вращение шара происходит плавно и без «рывков».
BH-25 имеет систему быстросъемной площадки — это дает возможность быстро снять и поставить камеру на штативную голову. Площадка оборудована установочным винтом диаметром 1/4" и предохранителем, который убережет камеру от возможного выскальзывания. В базе под быстросъемную площадку расположен пузырьковый уровень и фиксатор площадки.