Описание

Falcon Eyes ВН-25 — шаровая штативная голова с быстросъемной площадкой, изготовлена из алюминиево-магниевого сплава, предназначена для установки камер с креплением 1/4" и весом до 10 кг. Особенностью шаровой головы является возможность контролировать все три оси движения и фиксировать положение одним замком.

При небольшом собственном весе — всего 295 г, обладает высокой прочностью, прецизионным исполнением и выдерживает нагрузку до 10 кг. Голову BH-25 можно использовать с любыми штативами, моноподами или другими опорами, имеющими установочный винт диаметром 3/8". Нижняя база головки снабжена поворотным механизмом с независимым фиксатором положения и шкалой для горизонтального панорамирования. Также на базе расположен фиксатора шара, который управляет всеми положениями головки. Вращение рукояток плавное с дозированным усилием, а фиксация быстрая и надежная. Установив усилие зажима на близком к максимальному уровню, вращение шара происходит плавно и без «рывков».

BH-25 имеет систему быстросъемной площадки — это дает возможность быстро снять и поставить камеру на штативную голову. Площадка оборудована установочным винтом диаметром 1/4" и предохранителем, который убережет камеру от возможного выскальзывания. В базе под быстросъемную площадку расположен пузырьковый уровень и фиксатор площадки.