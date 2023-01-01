Шаровая штативная головка для малых и средних фотокамер. Максимальная нагрузка составляет 5 кг. Корпус выполнен из магниевого сплава. Имеется отдельная рукоятка для панорамного вращения. Головка устанавливается на любые штативы, моноподы или стойки с винтом 3/8"-16. Быстросъемная площадка значительно ускоряет процесс установки и снятия камеры со штатива.