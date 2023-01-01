Штативная головка Falcon Eyes BH-15, до 5 кг
Код товара : УТ-00012180
Артикул : 21794
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, диаметр базы 44 мм
Материал
алюминиево-магниевый сплав
Физические характеристики
Вес
350 г
Вес (брутто), г
0.350
Описание
Шаровая штативная головка для малых и средних фотокамер. Максимальная нагрузка составляет 5 кг. Корпус выполнен из магниевого сплава. Имеется отдельная рукоятка для панорамного вращения. Головка устанавливается на любые штативы, моноподы или стойки с винтом 3/8"-16. Быстросъемная площадка значительно ускоряет процесс установки и снятия камеры со штатива.