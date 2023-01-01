Описание

Диаметр осветителя 45 см

Светодиодный осветитель BeautyLight 480 LED представляет собой легкий и компактный осветитель с источником света в виде кольцевой панели диаметром 45 сантиметров с 480 светодиодами мощностью 96 Вт. Благодаря такой форме свет распределяется равномерно, освещая скрытые тенью участки.

Регулировка цветовой температуры

BeautyLight 480 LED позволяет регулировать цветовую температуру лампы от 3200К до 5500K без использования фильтров. Встроенное бесступенчатое управление цветовой температурой поможет совмещать BeautyLight 480 LED с другими светильниками или отвечать требованиям естественного освещения окружающей среды.

Удобная эргономика

Все регулировки и настройки производятся всего одним валкодером, который представляет собой регулятор-кнопку, с помощью которого возможна регулировка яркости, цветовой температуры, выбор канала и группы. Валкодер расположен на задней панели управления рядом с ЖК-экраном и дублируется на передней стороне осветителя для удобного и быстрого доступа к настройкам без выхода из кадра.

Пульт дистанционного управления

В комплект поставки входит беспроводной пульт дистанционного управления осветителем/группой осветителей на расстоянии до 50 м: удаленного включения/выключения, регулировки яркости и цветовой температуры. Благодаря возможности дистанционного управления параметрами каждого осветителя в студии отсутствует необходимость обходить каждый из них при настройке, работать с приборами становится удобнее, а у фотографа появляется больше возможностей для реализации творческих идей.

Flicker-free

Технология Flicker-free позволяет снимать видео без мерцания со скоростью записи 60 кадров в секунду. Эффект мерцания отсутствует на всех значениях яркости прибора.

Точная регулировка яркости

Прибор позволяет точно выбрать требуемое значение яркости и быстро вернуться к заранее подобранным настройкам. Значение яркости отображается на LCD экране, индикация 01-100 с шагом 1.

Компактный и портативный

Небольшие размеры осветителя и низкий уровень потребляемой светодиодами мощности делают этот осветитель, создающий тем не менее достаточно мощный световой поток, привлекательным для использования как в помещении, так и на выезде с использованием в качестве источника питания двух аккумуляторов Sony NP-F550/F750/F970.

Установка дополнительных аксессуаров

Благодаря двум монтажным креплениям типа "башмак", расположенным внутри кольца и снаружи, на осветителе можно установить дополнительное оборудование – смартфон для съемки фото- или видео, дополнительную подсветку или зеркало (соответствующие кронштейны приобретаются отдельно).