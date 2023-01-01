Описание

Falcon Eyes BeautyLight 128 LED – лёгкий и компактный осветитель с источником света в виде кольцевой панели со SMD светодиодами, с регулируемой мощностью светового потока и цветовой температурой.

Для использования визажистами, гримёрами и стилистами важно иметь бестеневой характер освещения и возможность настройки цветовой температуры, чтобы при съемке со смешанным светом (от кольцевого осветителя, света из окна, от светильников в зале одновременно) цвета на снимаемой модели были естественными, без ухода в желтые или синие оттенки.

Небольшие размеры и вес осветителя в сочетании с возможностью питания от любого стандартного источника = 5 В с разъемом USB (USB порт компьютера, зарядное устройство или повербанк), позволяют использовать его и как накамерный осветитель для портретной, предметной и других видов фотосъемки, а также при видеосъемке.

Мощности 8 Вт (эквивалент лампы накаливания 60 Вт) достаточно, чтобы производить видеосъёмку на установленный в адаптер смартфон на расстоянии вытянутой руки, производить бестеневую макросъёмку мелких объектов и предметов через осветитель (разместив камеру или смартфон внутри кольца). Преимуществом кольцевого осветителя Falcon Eyes BeautyLight 128 LED является его низкое электропотребление.

Корпус осветителя изготовлен из прочного ABS пластика. Внешний диаметр осветителя — 225 мм, диаметр отверстия — 184 мм. Под белым молочным рассеивателем находятся 128 ярких светодиода. На передней панели расположены два валкодера для изменения цветовой температуры и регулировки яркости осветителя. Яркость и цветовая температура регулируются бесступенчато.

На внутренней части кольца расположен холодный башмак для установки комплектных аксессуаров (двухсторонние зеркало, шаровая мини-головка и адаптер для установки смартфона).

Для установки осветителя на стол в комплекте с ним идут круглое основание (диаметр 150 мм) и гибкая штанга (длина 232 мм). На обратной стороне основания расположены эластичные накладки для предотвращения скольжения основания и возможного царапания поверхности стола.

Комплектные аксессуары

Для любительниц делать макияж при подготовке к съёмке предназначено круглое вращающееся двухстороннее зеркало в стальной хромированной оправе, которое может устанавливаться в холодный башмак осветителя. Для детальной проработки макияжа одна сторона зеркала имеет изогнутую поверхность и имеет небольшое увеличение (косметическое зеркало).

Для любителей вести прямые трансляции или делать селфи в комплекте предусмотрены шаровая мини-головка (изготовлена из металла) с винтовой фиксацией и пластиковый адаптер для установки смартфона. Адаптер для смартфона позволяет установить устройство шириной до 86 мм. На корпусе адаптера есть две закладные металлические гайки с резьбой 1/4″ для установки на любой штатив. Лапки и внутренняя часть адаптера закрыты эластичными накладками. Это не позволит выскользнуть телефону или получить царапины на его корпусе во время съёмки.