Фон Falcon Eyes BC-013 RB-5060, складной, тканевый, 1.3 х 1.5 м
Код товара : УТ-00038969
Артикул : 13927
22%
3 180 ₽
2 499 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.500
Описание
Фон BC-013 RB-5060 изготовлен из высокопрочной небликующей хлопчатобумажной ткани, натянутой на гибкий стальной обод. Фоны серии BC имеют абстрактный рисунок. Обод располагается в прошитом капроновом кармане. К фону прилагается специальный чехол, куда его складывают в свернутом состоянии. В развернутом виде, фон можно повесить на стойку, что избавляет от нужды применения специальной системы подвески фона. Данный фон очень удобен для выездных сессий.