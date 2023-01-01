Фон BC-013 RB-5060 изготовлен из высокопрочной небликующей хлопчатобумажной ткани, натянутой на гибкий стальной обод. Фоны серии BC имеют абстрактный рисунок. Обод располагается в прошитом капроновом кармане. К фону прилагается специальный чехол, куда его складывают в свернутом состоянии. В развернутом виде, фон можно повесить на стойку, что избавляет от нужды применения специальной системы подвески фона. Данный фон очень удобен для выездных сессий.