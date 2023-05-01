Зажим Falcon Eyes BabyClamp CL-036M, 5/8", до 20 кг
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Описание
Falcon Eyes BabyClamp CL-036M — это алюминиевый зажим-струбцина, который предназначен для фиксации студийного оборудования на плоских поверхностях толщиной до 23 см или на трубах диаметром 1.5-23 см. Зажим оснащен стандартным шпиготом Baby Pin 5/8", на который можно установить различное осветительное оборудование (при необходимости используйте переходники). Полностью металлическая конструкция (сталь + алюминиевый сплав) гарантирует высокую надежность и долговечность этого держателя. Резиновые накладки на губках струбцины предотвращают повреждение поверхности и обеспечивают уверенный захват.
Серия зажимов Falcon Eyes BabyClamp CL включает также модели другой высоты: CL-018M (18 см) и CL-028M (28 см).
Характеристики
- Модель: BabyClamp CL-036M
- Высота: 36 см
- Адаптер: Baby Pin 5/8"
- Нагрузка: до 20 кг
- Материалы: алюминиевый сплав, сталь
- Вес: 780 г
- Размер упаковки: 36 х 10 х 9 см
- Вес с упаковкой: 900 г