Falcon Eyes BabyClamp CL-028M — это алюминиевый зажим-струбцина, который предназначен для фиксации студийного оборудования на плоских поверхностях толщиной до 15.5 см или на трубах диаметром 1.5-15.5 см. Зажим оснащен стандартным шпиготом Baby Pin 5/8", на который можно установить осветители и аксессуары: фрост-рамы, фоны, отражатели и так далее (при необходимости используйте переходники). Полностью металлическая конструкция (сталь + алюминиевый сплав) гарантирует высокую надежность и долговечность этого держателя. Резиновые накладки на губках струбцины предотвращают повреждение поверхности и обеспечивают уверенный захват.

Серия зажимов Falcon Eyes BabyClamp CL включает также модели другой высоты: CL-018M (18 см) и CL-036M (36 см).

Характеристики