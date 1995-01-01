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Зажим Falcon Eyes BabyClamp CL-018M, 5/8", до 20 кг

  • BabyClamp CL-018M, 5/8", до 20 кг
  • BabyClamp CL-018M, 5/8", до 20 кг
  • BabyClamp CL-018M, 5/8", до 20 кг
  • BabyClamp CL-018M, 5/8", до 20 кг
  • BabyClamp CL-018M, 5/8", до 20 кг
  • BabyClamp CL-018M, 5/8", до 20 кг
  • BabyClamp CL-018M, 5/8", до 20 кг
Код товара:УТ-00082521
Артикул:31925

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Falcon Eyes BabyClamp CL-018M — это алюминиевый зажим-струбцина, который предназначен для фиксации студийного оборудования на плоских поверхностях толщиной до 6 см или на трубах диаметром 1.5-6 см. Зажим оснащен стандартным шпиготом Baby Pin 5/8", на который можно установить различное осветительное оборудование (при необходимости используйте переходники). Полностью металлическая конструкция (сталь + алюминиевый сплав) гарантирует высокую надежность и долговечность этого держателя. Резиновые накладки на губках струбцины предотвращают повреждение поверхности и обеспечивают уверенный захват.

Серия зажимов Falcon Eyes BabyClamp CL включает также модели другой высоты: CL-028M (18 см) и CL-036M (36 см).

Характеристики

  • Модель: BabyClamp CL-018M
  • Высота: 18 см
  • Адаптер: Baby Pin 5/8"
  • Нагрузка: до 20 кг
  • Материалы: алюминиевый сплав, сталь
  • Вес: 575 г
  • Размер упаковки: 18.5 х 10 х 9 см
  • Вес с упаковкой: 650 г