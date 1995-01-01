Falcon Eyes B-2MR – моторизованный подъемник для дистанционного управления двумя рулонными фонами с помощью беспроводного пульта ДУ. Система подъема фона предназначена для применения в профессиональной или домашней фото- видеостудии.

Моторизованный подъемник существенно облегчает и ускоряет работу с фонами на протяжении всего съемочного процесса, он удобен в использовании и не требует присутствия ассистента. На таком подъемнике фон не разматывается под собственным весом, равномерно опускается или поднимается по кнопке с пульта. Отсутствие цепей оценят пользователи в фотостудии любой площади: при подъеме фона с помощью моторизованной системы стена за фоном остается полностью свободной и цепи не попадают в кадр. Удобство и скорость работы Falcon Eyes B-2MR определенно выше по сравнению с обычной ручной системой

Устройство подъемника фона

Подъемник состоит из двух кронштейнов, приемника, двух держателей с моторами и двух держателей со скользящей обоймой. За счет электромоторов со встроенными редукторами пользователь может раздельно поднимать и опускать установленные на подъемник фоны. Скорость вращения установленного рулона составляет приблизительно 1 оборота в секунду. Питание Falcon Eyes B-2MR осуществляется от бытовой электросети с помощью входящего в комплект сетевого адаптера.

Дистанционное управление

Приемник, расположенный на одном из кронштейнов, получает сигнал от пульта и передает его на подключенные проводами питания моторы. При сопряжении с пультом ДУ приемник издает звуковой сигнал, что существенно упрощает настройку подъемника. Дистанция эффективного соединения составляет до 20 м. Универсальный пульт на 6 моторов может управлять выбранным подъемником на одном из 18 каналов или одновременно несколькими моторизованными фоновыми подъемниками. Для питания пульта потребуются две батарейки типа ААА (не входят в комплект).

Различные варианты установки

Подъемник Falcon Eyes B-2MR крепится к стене или потолку с помощью входящих в комплект дюбелей, он также может быть установлен на стойки с адаптерами Baby Pin 16 мм (5/8")

Подготовка к работе

Для постоянной установки: сначала на потолок или стены монтируются кронштейны, с учетом ширины фона. В пазы кронштейна с приёмником устанавливаются держатели фона с электромоторами, во второй кронштейн – держатели без мотора. К приемнику подключаются провода питания моторов и сетевой адаптер питания. Цанговый механизм («гантель») держателя вставляется в тубу, на которую намотан фон. При повороте рукоятки держателя лепестки цанги разжимаются и плотно фиксируются внутри рулона. Держатель без мотора вставляется в паз кронштейна скользящей обоймой, при этом держатель с фоном внутри обоймы должен вращаться свободно, в рабочем положении винтовой фиксатор отпущен.

Помимо Falcon Eyes B-2MR также выпускаются комплекты B-4MR для четырех фонов и B-6MR – для шести.

Характеристики