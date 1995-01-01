Описание

Shinn 80L DuraDiamond – самый большой рюкзак для фото- и видеотехники в линейке f-stop. Объем 80 литров – для тех фотографов, кто использует очень крупную оптику (объективы 600, 800 мм), а также для видео- и кинооператоров, снимающих на полнокадровые или Super 35 камеры со сменной оптикой. Рюкзак обладает профессиональной туристической эргономикой: извлекаемая алюминиевая рама переносит основную нагрузку с плеч в область поясницы и таза, широкий поясной ремень, уплотненные лямки, регулируемая по высоте нагрудная стяжка (со свистком), плотная спинка с вентиляционными каналами, карман для питьевой системы. Отдельные ремни в верхней части лямок регулируют, насколько плотно рюкзак будет прилегать к спине.

Это отличный выбор для тех, кто занимается съемкой под открытым небом: для пейзажистов, натуралистов, travel-фотографов, астрофотографов, документалистов и так далее. Ключевой особенностью новых рюкзаков f-stop является эксклюзивная ткань DuraDiamond – это очень легкая, прочная и практически водонепроницаемая (более 20 000 мм водного столба) разновидность рип-стоп нейлона с подкладкой из термополиуретана. Передняя часть дополнительно усилена вставкой из материала Hypalon, что предотвращает повреждения ткани, когда вы кладете рюкзак на каменистую или асфальтовую поверхность. Рюкзак обладает профессиональной туристической эргономикой: извлекаемая алюминиевая рама, широкий поясной ремень, уплотненные лямки, регулируемая по высоте нагрудная стяжка (со свистком), плотная спинка с вентиляционными каналами, карман для питьевой системы (до 3 л). Отдельные ремни в верхней части лямок регулируют, насколько плотно рюкзак будет прилегать к спине.

Как и другие рюкзаки от f-stop, Shinn использует систему сменных вставных чехлов для техники. В данный комплект входит сумка Master Cine Camera Insert высотой 65 см и глубиной 21 см, в которой можно спокойно разместить самую крупногабаритную оптику, такую как Canon 600mm f/4, 800mm f/5.6, а также кинокамеры со сменной оптикой (RED, Sony FX, Canon Cine), квадрокоптеры типа DJI Mavic и так далее. Сумка состоит из двух отделений с извлекаемой перегородкой: вы можете убрать ее, чтобы доставать и укладывать камеру через верхний клапан (наиболее актуально при использовании фотоаппаратов с длиннофокусной оптикой), или оставить на месте, чтобы иметь отдельный отсек для личных вещей. Вставка Master Cine Camera Insert занимает собой практически весь внутренний объем рюкзака. Ее можно полностью закрыть на молнию, извлечь и носить за верхнюю ручку, также предусмотрены металлические кольца для крепления плечевого ремня. Внутреннее пространство вставной сумки организуется с помощью толстых разделителей на липучках, которые эффективно амортизируют случайные удары. Ячейки также можно прикрыть ремешками на липучках, которые не дадут камере или объективу выпасть наружу, если вы откроете рюкзак в вертикальном положении.

Доступ к технике осуществляется только через спинку или верхний клапан, боковых клапанов у данной модели не предусмотрено. На внутренней части спинки сделан удобный органайзер с карманами на магнитных замках для карт памяти, запасных батареек, светофильтров, кабелей и прочей мелочевки, там же расположен отдельный уплотненный отсек для ноутбука до 16".

С каждого бока симметрично располагается по 2 кармана на молнии: один вертикальный, в который легко влезает литровый термос или бутылка воды, второй горизонтальный, плюс открытый сетчатый карман, в котором можно зафиксировать ноги штатива. Большой карман для одежды и тому подобных вещей располагается спереди, а внизу на передней части также присутствует кармашек, в котором можно закрепить штатив. В комплекте с рюкзаком идет пара съемных строп Gatekeeper Straps, которые можно установить в специальные точки крепления по бокам, спереди или в нижней части (всего 18 точек): с их помощью можно зафиксировать штатив, спальный мешок, палатку или другие габаритные вещи. Дополнительные стропы можно приобрести отдельно: подойдут как фирменные от f-stop, так и универсальные из любого туристического магазина Поясной ремень по бокам прошит стропой типа MOLLE, так что на него тоже можно навесить пару небольших чехлов для аксессуаров.

В комплекте идет отдельный чехол-дождевик, но он потребуется вам только при очень сильных или очень продолжительных дождях – ткань рюкзака сама по себе обладает отличной влагостойкостью. Молнии рюкзака также обладают защитой от влаги, а их язычки выполнены таким образом, что рюкзак можно легко открыть или закрыть даже в толстых зимних перчатках. Большая часть пряжек выполнена из алюминия (сплав 6061 Т6), что обеспечивает высокую надежность и износостойкость.

Shinn 80L DuraDiamond – отличный выбор для фотографов и видеографов, которым требуется носить с собой крупногабаритную технику. Благодаря профессиональной эргономике и алюминиевой раме большая часть веса эффективно снимается с плеч и переносится в область поясницы и таза, поэтому даже при очень большой загрузке (15-20 кг) вы сможете осуществлять длительные пешие переходы. Рюкзак прекрасно подойдет и для опытных фотографов-туристов, его объема будет достаточно для камеры, еды, одежды и прочих вещей, необходимых для походов на несколько дней.

Рюкзак выпускается только в черном цвете.

Характеристики

Высота: 70.2 см

Ширина: 38 см

Глубина: 34.2 см

Вес: 2.4 кг (только рюкзак)

Вставка Master Cine Camera Insert:

Размеры: 65 х 35.5 х 21 см

Комплектация