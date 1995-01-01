Описание

Сумка-кобура f-stop Navin Camera Holster выполнена из уникального материала DuraDiamond – это легкий, прочный, износостойкий и влагостойкий рип-стоп нейлон 315D с термополиуретановой подкладкой и водоотталкивающим DWR покрытием: водонепроницаемость свыше 20 000 мм водного столба. Стенки с уплотнителем надежно защищают оборудование от случайных ударов. Сумка вмещает полнокадровую зеркальную или беззеркальную камеру (в том числе с батарейной ручкой) с объективом до 70-200/2.8. Когда вы носите камеру с небольшим объективом, нижнюю часть сумки можно завернуть вовнутрь для большей компактности. Сверху на клапане предусмотрен небольшой кармашек на молнии для запасной батарейки или крышки объектива.

f-stop Navin можно носить как сумку с плечевым ремнем (в комплекте), так и закрепив на ленту MOLLE: например, она отлично подходит в качестве поясного чехла быстрого доступа для таких рюкзаков как f-stop Ajna 37L, Tilopa 50L или Shinn 80L, а с помощью пары ремней Gatekeeper ее можно закрепить на плечевые лямки рюкзака. Камера всегда будет одновременно и под защитой, и под рукой, а вы будете готовы быстро сделать решающий снимок.