Ремни f-stop Gatekeeper Straps для дополнительного оборудования, 2 шт.
Код товара : УТ-00074437
Артикул : m816-80
Гарантия 1 год.
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Описание
Ремни Gatekeeper Straps очень удобны для крепления различного крупногабаритного оборудования на рюкзаки f-stop. С их помощью вы сможете быстро и надежно зафиксировать на рюкзаке штатив, палатку, туристический коврик, спальный мешок, сноуборд и так далее. На каждом рюкзаке f-stop предусмотрено от 12 и больше точек крепления: сбоку, спереди, снизу, сверху – крепите как вам удобно. Продуманная конструкция позволяет за несколько секунд установить и затянуть ремень, а пряжки типа фастекс дают возможность быстро устанавливать и снимать оборудование.
- Минимальная длина: 14 см
- Максимальная длина: 60 см