Ремни Gatekeeper Straps очень удобны для крепления различного крупногабаритного оборудования на рюкзаки f-stop. С их помощью вы сможете быстро и надежно зафиксировать на рюкзаке штатив, палатку, туристический коврик, спальный мешок, сноуборд и так далее. На каждом рюкзаке f-stop серии Mountain предусмотрено от 18 и больше точек крепления: сбоку, спереди, снизу, сверху – крепите как вам удобно. Продуманная конструкция позволяет за несколько секунд установить и затянуть ремень, а пряжки типа фастекс дают возможность быстро устанавливать и снимать оборудование.