Описание

Чехол f-stop Drone Case Small выполнен из уникального материала DuraDiamond – это легкий, прочный, износостойкий и влагостойкий (20 000 мм водного столба) рип-стоп нейлон с полиуретановой подкладкой и водоотталкивающим DWR покрытием. Стенки с уплотнителем надежно защищают оборудование от случайных ударов. Чехол можно носить как внутри какой-либо сумки или рюкзака, так и снаружи: для этого у него предусмотрены петли для подвешивания на стропу Gatekeeper или другой универсальный карабин. Drone Case Large подходит для таких складных квадрокоптеров, таких как DJI Mavic, DJI Air, Autel Evo, Ruko F11 и т.п.

Внутреннее пространство чехла состоит из двух половинок, разделенных перегородкой: с одной стороны укладывается квадрокоптер с парой запасных батарей, с другой стороны можно положить пульт управления, кабели, запасные пропеллеры и прочие аксессуары. На перегородке расположен органайзер с 4 полупрозрачными карманами для карт памяти и другой подобной мелочи. Карманчики закрываются на магнитные замки. Там же находится отдельный отсек для небольшого планшета или монитора 7-8". Язычки молний удобно брать даже в зимних перчатках. Для ношения чехла предусмотрена ручка. Также имеется окошко для карточки с подписью: если вы используете несколько одинаковых чехлов, их можно подписать, чтобы с первого взгляда понимать, что находится внутри.

Чехол также можно использовать и для других аксессуаров: к примеру, для ношения микрофонов, кабелей, USB аккумуляторов, жестких дисков и так далее.