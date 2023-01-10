Бленда Canon ET-73B (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00064715
Артикул : б/у-КП32 К 2023-01-10/06
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
300 ₽
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Описание
Бленда для Canon ET-73B для объективов:
Canon EF 70-300 мм f/4,0-5,6 L IS USM
Предотвращает попадание прямых солнечных лучей на линзы объектива (так называемых "зайцев"), увеличивает контраст и качество изображение, также выполняет функции защиты передней линзы.
Код товара: 129715
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4, следы эксплуатации.
Комплектация: бленда.
Гарантия 90 дней.