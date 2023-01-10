Описание

Бленда для Canon ET-73B для объективов:

Canon EF 70-300 мм f/4,0-5,6 L IS USM

Предотвращает попадание прямых солнечных лучей на линзы объектива (так называемых "зайцев"), увеличивает контраст и качество изображение, также выполняет функции защиты передней линзы.

Код товара: 129715

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4, следы эксплуатации.

Комплектация: бленда.

Гарантия 90 дней.