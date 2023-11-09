Описание

Код товара: 136430

Картридж струйный Epson T5914 – это неотъемлемый элемент для высококлассной профессиональной печати на широкоформатной принтере Epson Stylus Pro 11880. Данный расходный материал создан фирмой-проризводителем данного принтера специально для этой модели, что гарантирует идеальную совместимость и безукоризненную работу. Данный расходный элемент Epson T5914 заправлен высококачественными профессиональными чернилами желтого цвета, что позволит вам создавать безупречные и яркие цветные изображения.

При этом ресурса данного расходного элемента хватит аж на 14500 страниц монохромного желтого цвета, а с учетом использования данного картриджа в совокупности с другими цветовыми оттенками, одного такого расходного элемента хватит на длительное время интенсивной и продуктивной работы. Данный картридж является оригинальным, а значит, вы сможете быть уверены, что благодаря высококачественному расходному материалу ваш принтер будет работать в высшей степени долго и эффективно и будет максимально защищен от поломок.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Новый, в родной упаковке. До марта 2018 года.

Комплектация: Полная

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия от 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, ссылка находится в разделе «Контакты» (под номером телефона, нажмите на название магазина, затем перейдите в раздел "Контакты").

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Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения