Описание

Код товара: 136498

Картридж струйный Epson T5915 предназначен для установки в широкоформатный струйный принтер Epson Stylus Pro 11880. Эта модель наиболее часто используется на предприятиях и в промышленности, связанной с печатью фотографий и рекламной продукции. Используя представленный расходный материал с этой моделью широкоформатного принтера, вы сможете добиться профессионального качества печати монохромных и цветных снимков. Картридж является оригинальным, поэтому его использование в совместимой офисной технике не приведет к снижению качества печати или перебоям в работе принтера.

Поставляемый в картонной упаковке струйный картридж Epson T5915 заправлен чернилами светло-голубого оттенка, ресурса которых хватит на печать приблизительно 14500 страниц. Краска отличается хорошей стойкостью, способностью мгновенно впитываться при печати в текстуру любого носителя и устойчивостью к воздействию ультрафиолета. Даже спустя многие месяцы после завершения печати снимки будут радовать вас своей яркостью и четкими контурами.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Новый в родной упаковке, Срок годности на упаковке - до Сентября 2021года.

Комплектация: Полный в родной коробке

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия от 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, ссылка находится в разделе «Контакты» (под номером телефона, нажмите на название магазина, затем перейдите в раздел "Контакты").

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Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения