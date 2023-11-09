Описание

Код товара: 136497

Приобретая картридж струйный Epson T5913, вы получаете возможность печатать снимки профессионального качества, сочетающуюся с бесперебойной работой струйного принтера. Данная модель является оригинальным расходным элементом для офисной техники. Используя ее в принтере, вы можете не опасаться снижения качества печати или перебоев в работе устройства, вызванных использованием неоригинального расходника. Картридж устанавливается в принтер довольно легко, с этой процедурой сможет легко справиться любой пользователь.

Струйный картридж Epson T5913 заправлен качественными пурпурными чернилами в объеме 700 мл. Краска мгновенно впитывается в текстуру любого носителя независимо от его покрытия, не оставляя за собой смазанные контуры. Благодаря устойчивости к воздействию ультрафиолетового излучения распечатанные с помощью этого картриджа фотографии спустя многие месяцы останутся такими же яркими, какими они были после завершения процесса печати. Представленный расходный элемент предназначен для широкоформатного струйного принтера Epson Stylus Pro 11880.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Новый в родной упаковке Срок годности до мая 2014 года

Комплектация: Полная в родной коробке.

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия от 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, ссылка находится в разделе «Контакты» (под номером телефона, нажмите на название магазина, затем перейдите в раздел "Контакты").

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Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения