Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Кабель EOFE CL21, USB-C / Lightning, ПВХ, 1 м, белый

  • CL21, USB-C / Lightning, ПВХ, 1 м, белый
  • CL21, USB-C / Lightning, ПВХ, 1 м, белый
  • CL21, USB-C / Lightning, ПВХ, 1 м, белый
  • CL21, USB-C / Lightning, ПВХ, 1 м, белый
  • CL21, USB-C / Lightning, ПВХ, 1 м, белый
Код товара:УТ-00081513
Артикул:EOF-CL21-WT

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Кабель EOFE CL21 с коннекторами USB Type-C и Lightning подходит как для зарядки устройств Apple, так и для передачи данных (USB 2.0, 480 Мбит/с). Медный сердечник выдерживает силу тока до 3А, что обеспечивает быструю зарядку планшетов и телефонов. Оплетка выполнена из толстого слоя ПВХ, протестирована на 15 000 сгибаний. Коннекторы протестированы на 15 000 циклов подключения / отсоединения. Длина 1 метр.