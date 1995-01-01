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Кабель EOFE CL21, USB-C / Lightning, ПВХ, 1 м, белый

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Код товара: УТ-00081513 Артикул: EOF-CL21-WT Код товара: УТ-00081513 Артикул: EOF-CL21-WT Разъем кабеля USB тип С, Lightning Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Разъем кабеля USB тип С, Lightning Описание Кабель EOFE CL21 с коннекторами USB Type-C и Lightning подходит как для зарядки устройств Apple, так и для передачи данных (USB 2.0, 480 Мбит/с). Медный сердечник выдерживает силу тока до 3А, что обеспечивает быструю зарядку планшетов и телефонов. Оплетка выполнена из толстого слоя ПВХ, протестирована на 15 000 сгибаний. Коннекторы протестированы на 15 000 циклов подключения / отсоединения. Длина 1 метр. Видео Наш обзор

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