Кабель EOFE CC31, USB-C / USB-C, нейлон, 1 м, черный
Код товара:УТ-00081514
Артикул:EOF-CC31-BK
Товар не найден
Характеристики
Разъем кабеляUSB тип С
Описание
Кабель EOFE CL31 с коннекторами USB Type-C и Lightning подходит как для зарядки устройств Apple, так и для передачи данных (USB 2.0, 480 Мбит/с). Медный сердечник выдерживает силу тока до 3А, что обеспечивает быструю зарядку планшетов и телефонов. Оплетка нейлоновая, не спутывается при хранении. Коннекторы оснащены защитой от заломов кабеля при сильном изгибе. Длина 1 метр.