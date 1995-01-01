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Кабель EOFE CC31, USB-C / USB-C, нейлон, 1 м, черный

  • CC31, USB-C / USB-C, нейлон, 1 м, черный
  • CC31, USB-C / USB-C, нейлон, 1 м, черный
  • CC31, USB-C / USB-C, нейлон, 1 м, черный
Код товара:УТ-00081514
Артикул:EOF-CC31-BK

Товар не найден

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Описание

Кабель EOFE CL31 с коннекторами USB Type-C и Lightning подходит как для зарядки устройств Apple, так и для передачи данных (USB 2.0, 480 Мбит/с). Медный сердечник выдерживает силу тока до 3А, что обеспечивает быструю зарядку планшетов и телефонов. Оплетка нейлоновая, не спутывается при хранении. Коннекторы оснащены защитой от заломов кабеля при сильном изгибе. Длина 1 метр.