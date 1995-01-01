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Кабель EOFE CC31, USB-C / USB-C, нейлон, 1 м, черный

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Код товара: УТ-00081514 Артикул: EOF-CC31-BK Код товара: УТ-00081514 Артикул: EOF-CC31-BK Разъем кабеля USB тип С Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Разъем кабеля USB тип С Описание Кабель EOFE CL31 с коннекторами USB Type-C и Lightning подходит как для зарядки устройств Apple, так и для передачи данных (USB 2.0, 480 Мбит/с). Медный сердечник выдерживает силу тока до 3А, что обеспечивает быструю зарядку планшетов и телефонов. Оплетка нейлоновая, не спутывается при хранении. Коннекторы оснащены защитой от заломов кабеля при сильном изгибе. Длина 1 метр. Видео Наш обзор

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