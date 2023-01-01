Батарейки Energizer MAX 9V (6LR61, "Крона")
Код товара : УТ-00009284
Артикул : 501874
290 ₽
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Характеристики
Батарейки
Тип батарейки
9V (Крона)
В упаковке (штук)
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Описание
Батарейка щелочная Energizer MAX 9V (6LR61, "Крона"). Безотказный источник энергии для устройств повседневного пользования.
Напряжение: 9 В.
Химическая основа: марганцево-цинковый элемент (Zn/MnO2)
Вес: 45.6 г
Рабочая температура: -18° до 55° С
Срок хранения: 5 лет с даты производства.