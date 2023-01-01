Батарейка Energizer CR2016
Код товара : УТ-00008581
Артикул : 638710
140 ₽
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2 недели
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Характеристики
Батарейки
Тип батарейки
2016
В упаковке (штук)
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Описание
Energizer CR2016 - это высококачественная батарейка в упаковке. С ней ваше цифровое устройство проработает долго и не подведет внезапно в самый ответственный момент. Она произведена из улучшенных материалов и представляют собой превосходный надежный источник питания для энергоемких приборов.