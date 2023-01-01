Описание

Energizer CR2016 - это высококачественная батарейка в упаковке. С ней ваше цифровое устройство проработает долго и не подведет внезапно в самый ответственный момент. Она произведена из улучшенных материалов и представляют собой превосходный надежный источник питания для энергоемких приборов.