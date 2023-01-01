Батарейки Energizer CR123A
Код товара : УТ-00004237
Артикул : 628290
420 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Батарейки
Тип батарейки
123
В упаковке (штук)
1
Описание
Литиевая батарейка типа CR123. Обычно используется в различной фототехнике. Литиевые элементы обеспечивают высокую емкость и длительную работу даже в энергоемких приборах. Напряжение 3 Вольта.