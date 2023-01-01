Альбом для 300 фотографий формата 10х15 см, по 3 фото на странице. Листы из плотного белого картона с пластиковыми кармашками и местами для подписи. Прошивка: книжный переплет. Альбом доступен в 3 цветовых вариантах: красном, зеленом и синем.