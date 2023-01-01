Фотоальбом Мирам -elite 10x15 см 300 фото
Код товара : 00000051752
Артикул : 21231
1 290 ₽
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Характеристики
Описание
Альбом для 300 фотографий формата 10х15 см, по 3 фото на странице. Листы из плотного белого картона с пластиковыми кармашками и местами для подписи. Прошивка: книжный переплет. Альбом доступен в 3 цветовых вариантах: красном, зеленом и синем.