Описание

Код товара: 132509

- Энергия импульса: 600 Дж

- Напряжение питания: 230 V

- Ведущее число: 1 м, 100 ISO, рефлектор 48º (град.) 90.1

- Диапазон регулировки: 18-600 Дж

- Глубина регулировки мощности: 1/1 до 1/32 6 f-stops

- Время перезарядки min/max: (230V) 0,22-1,0 сек

- Длительность импульса (t=0,5): 1/2050 сек

- Стабилизация напряжения: ± 0,5%

- Мощность лампы-пилота: 250 Вт E27

- Напряжения на синхроконтактах: 5 V

- Охлаждение: принудительная система охлаждения

- Габариты: 21 х 14 см

- Масса: 2,6 кг

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации, лампа пилотного света требует замены, нет защитного колпака.

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: g/a21727

Комплектация: Моноблок

Гарантия 14 дней.