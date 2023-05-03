Моноблок Elinchrom Style 600 RX (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00067509
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-05-03/05
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации, лампа пилотного света требует замены, нет защитного колпака, нет кабеля питания.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 132509
- Энергия импульса: 600 Дж
- Напряжение питания: 230 V
- Ведущее число: 1 м, 100 ISO, рефлектор 48º (град.) 90.1
- Диапазон регулировки: 18-600 Дж
- Глубина регулировки мощности: 1/1 до 1/32 6 f-stops
- Время перезарядки min/max: (230V) 0,22-1,0 сек
- Длительность импульса (t=0,5): 1/2050 сек
- Стабилизация напряжения: ± 0,5%
- Мощность лампы-пилота: 250 Вт E27
- Напряжения на синхроконтактах: 5 V
- Охлаждение: принудительная система охлаждения
- Габариты: 21 х 14 см
- Масса: 2,6 кг
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации, лампа пилотного света требует замены, нет защитного колпака.
s\n: g/a21727
Комплектация: Моноблок
Гарантия 14 дней.