Описание

Компактный экспонометр для старых камер, которые а) не имеют собственного экспонометра, б) экспонометр есть, но сломан или работает неточно, в) экспонометр есть, но использует устаревшие элементы питания, которые больше не производятся. Во всех этих случаях вам поможет Voigtlander VC Meter II. Это очень небольшой прибор, который устанавливается в башмак для вспышки и работает от 2 батареек SR44 / LR44.

Очень прост в работе: сначала вы устанавливаете диск ISO в соответствии с заряженной пленкой (значения от ISO 25 до 3200). Затем примерно, на глаз, выставляете желаемую выдержку и диафрагму. Далее нажимаете оранжевую кнопку и три светодиода показывают, будет ли снимок переэкспонирован, недоэкспонирован, или экспозиция выбрана верно. Вы подстраиваете экспозицию, пока она не попадет в зеленую зону. Все, что остается, – выставить такие же параметры на дисках вашей камеры и сделать снимок. Если вы хотите сделать снимок в высоком или низком ключе – просто используете «зеленое» значение в качестве отправной точки, далее прибавляете или убавляете несколько ступеней выдержки или диафрагмы.

Кстати, диски соотносятся друг с другом таким образом, что одновременно вы видите сразу 5 вариантов экспопар: допустим, в центре у вас получается пара f/8 при 1/500 с, а по бокам от нее – f/11 при 1/250 с, f/16 при 1/125, f/5.6 при 1/1000 и f/4 при 1/2000. Соответственно, вы выбираете любую, исходя из желаемой выдержки или глубины резкости. Конечно, любой опытный фотограф легко высчитает эти параллельные экспопары в уме, но держать их перед глазами все равно очень удобно.

Диапазон значения диафрагмы: от f/1 до f/22 с шагом 1/2 ступени.

Диапазон значения выдержки: от 1 до 1/2000 с

Угол поля зрения встроенного измерителя составляет 30°, это примерно соответствует углу зрения 85-мм объектива на 35-мм камере.

При использовании более широкоугольной оптики у вас получится, что замер делается по центральной части кадра («центровзвешенный»).

Конечно, существуют и более продвинутые ручные экспонометры (флешметры), которые делают то же самое и даже больше, но основными преимуществами Voigtlander VC Meter II являются его компактный размер и элегантный дизайн: этот приборчик можно просто оставить в башмаке камеры на все время.