Объектив Sony E 35mm f1.8 OSS (SEL35F18)
Код товара : 00000058800
Артикул : SEL35F18.AE
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
49
Относительное отверстие
1/1.8
Минимальная диафрагма
1/22
Минимальная дистанция фокусировки
0.3 м
Угол поля зрения
44°
Конструкция объектива
8 элементов в 6 группах
Физические характеристики
Вес
155 г
Размеры товара
63 х 45 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя / задняя, бленда ALC-SH112
Описание
Sony 35mm f1.8 (SEL-35F18) - компактный и универсальный объектив с фиксированным фокусным расстоянием и большой светосилой. Встроенный оптический стабилизатор позволяет снимать даже при очень слабом освещении.
Универсальный, многофункциональный объектив - благодаря фокусному расстоянию 52,5 мм (эквивалент 35 мм) и светосиле F1.8, хорошо подходит для съемки фотографий, портретов, ночной съемки и многого другого.
Компактный и удобный для переноски - легкий, длиной всего 45 мм, он является идеальным дополнительным объективом для съемки в любом месте.
Четкие и чистые снимки - новая оптическая конструкция сокращает сферическую аберрацию и повышает контрастность даже на периферии для создания четкого изображения с высокой детализацией.
Встроенная стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения Optical SteadyShot и большая светосила F1.8 повышают качество при съемке с рук в условиях сумерек или в малоосвещенных помещениях.
Плавная и тихая работа - моторы, управляющие фокусировкой и диафрагмой, работают тихо, плавно и незаметно, что идеально подходит для условий видеосъемки.
Настройте параметры фокусировки - если автофокусировка (AF) не может навести фокус или наводит его ошибочно, воспользуйтесь функцией DMF (прямая ручная фокусировка).
Плавное изображение благодаря стеклу с низкой дисперсией - Стекло со сверхнизкой дисперсией и два асферических элемента объектива сводят к минимуму искажение и повышают качество изображения.
Откройте для себя красоту эффектов размытия - круговая диафрагма, которой отличаются объективы с байонетом E, позволяет создавать красивые эффекты размытия переднего и заднего планов.
Долговечный и удобный в использовании - объектив с приятным на ощупь покрытием из алюминиевого сплава сочетает в себе превосходное качество и легкое управление.