Описание

SONY SONY NEX 30/3.5 (SEL-30M35) - первый макрообъектив в семействе Sony NEX. Фокусное расстояние в пересчете для 35-мм формата составляет 45 мм, что очень близко к классическому 50-мм объективу. Вес новинки составляет всего 138 г, небольшой размер позволяет всегда брать объектив с собой и не упускать моменты для съемки. При длине всего 5.5 см на миниатюрных NEX-камерах он выглядит очень уместно. Фокусировка объектива внутренняя, передняя линза всегда остается на своем положении и не вращается. Используется линейный привод автофокусировки, обеспечивающий быстроту, плавность и бесшумность работы, - это будет очень полезно как при фотографировании неподвижных предметов, так и при видеосъемке. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 2.4 см от передней линзы, или 9.5 см от сенсора, коэффициент увеличения составляет 1:1. Качественная оптика (в схему включены асферические элементы и элементы из стекла с низкой дисперсией) обеспечивает великолепную резкость и контраст в широком диапазоне настроек диафрагмы.

SEL-30M35 можно рекомендовать самому широкому кругу фотолюбителей. Объектив отличается сочетанием умеренной цены, качественного конструктива, компактности и высоких оптических характеристик. Наилучший вариант для съемки с близкого расстояния (цветы, мелкие предметы, насекомые), также хорошо подходит в качестве стандартного фикс-объектива для каждодневной съемки.