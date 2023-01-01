Объектив Sony E 30mm f/3.5 Macro (SEL-30M35)
Код товара : 00000050149
Артикул : SEL30M35.AE
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
49
Относительное отверстие
1/3.5
Минимальная диафрагма
1/22
Минимальная дистанция фокусировки
0.095 м
Конструкция объектива
7 элементов в 6 группах
Физические характеристики
Вес
138 г
Размеры товара
62 х 55.5 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
SONY SONY NEX 30/3.5 (SEL-30M35) - первый макрообъектив в семействе Sony NEX. Фокусное расстояние в пересчете для 35-мм формата составляет 45 мм, что очень близко к классическому 50-мм объективу. Вес новинки составляет всего 138 г, небольшой размер позволяет всегда брать объектив с собой и не упускать моменты для съемки. При длине всего 5.5 см на миниатюрных NEX-камерах он выглядит очень уместно. Фокусировка объектива внутренняя, передняя линза всегда остается на своем положении и не вращается. Используется линейный привод автофокусировки, обеспечивающий быстроту, плавность и бесшумность работы, - это будет очень полезно как при фотографировании неподвижных предметов, так и при видеосъемке. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 2.4 см от передней линзы, или 9.5 см от сенсора, коэффициент увеличения составляет 1:1. Качественная оптика (в схему включены асферические элементы и элементы из стекла с низкой дисперсией) обеспечивает великолепную резкость и контраст в широком диапазоне настроек диафрагмы.
SEL-30M35 можно рекомендовать самому широкому кругу фотолюбителей. Объектив отличается сочетанием умеренной цены, качественного конструктива, компактности и высоких оптических характеристик. Наилучший вариант для съемки с близкого расстояния (цветы, мелкие предметы, насекомые), также хорошо подходит в качестве стандартного фикс-объектива для каждодневной съемки.