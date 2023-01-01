Объектив Sony E 18-200mm f/3.5-6.3 OSS LE (SEL-18200LE)
Код товара : 00000054939
Артикул : SEL18200LE.AE
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
62
Минимальное фокусное расстояние, мм
18
Максимльное фокусное расстояние, мм
200
Относительное отверстие
1/3.5 - 1/6.3
Минимальная дистанция фокусировки
0.5 м
Угол поля зрения
76°-8°
Конструкция объектива
17 элементов в 13 группах
Физические характеристики
Вес
460 г
Размеры товара
68 x 97.1 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда
Описание
Sony 18-200mm f/3.5-6.3 OSS LE (SEL-18200LE) - облегченная версия универсального 11-кратного зума для камер Sony NEX: если обычный SEL-18200 весит 524 г, то SEL-18200-LE - 460. В оптическую схему добавлены два элемента из стекла со сверхнизкой дисперсией, для лучшей коррекции хроматических аберраций (цветной каемки по границам контрастов). Как и прежде, 4 асферических элемента в оптической схеме корректируют линейные искажения и обеспечивают высокую резкость и контрастность. Красивое размытие фона обеспечивает 7-лепестковая циркулярная (скругленная) диафрагма. Встроенный оптический стабилизатор Optical SteadyShot помогает избежать смазывания при недостаточном освещении.