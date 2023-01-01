SONY 10-18mm f/4 OSS (SEL-1018) - сверширокоугольный объектив для камер NEX и Alpha с матрицей APS-C. Оптический стабилизатор и постоянная светосила F4 позволяют снимать без шумов и смаза даже при недостаточном освещении. 3 асферических элемента и 1 линза со сверхнизкой дифракцией обеспечивают превосходную контрастность и высокое разрешение. Благодаря механизму внутренней фокусировки конструкция не меняет размеров при перемещении фокуса, а передний элемент остается неподвижным, что позволяет легко использовать поляризационные и градиентные фильтры.