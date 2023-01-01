Объектив Sony E 10-18mm f/4 OSS (SEL-1018)
Код товара : 00000056160
Артикул : SEL1018.AE
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Sony E
Диаметр светофильтра, мм
62
Минимальное фокусное расстояние, мм
10
Максимльное фокусное расстояние, мм
18
Минимальная диафрагма
1/22
Минимальная дистанция фокусировки
0.25 м
Угол поля зрения
109° - 76°
Конструкция объектива
10 элементов в 8 группах (3 асферических, 1 с низкой дисперсией)
Физические характеристики
Вес
225 г
Размеры товара
70 х 63.5 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя / задняя, бленда ALC-SH123
Описание
SONY 10-18mm f/4 OSS (SEL-1018) - сверширокоугольный объектив для камер NEX и Alpha с матрицей APS-C. Оптический стабилизатор и постоянная светосила F4 позволяют снимать без шумов и смаза даже при недостаточном освещении. 3 асферических элемента и 1 линза со сверхнизкой дифракцией обеспечивают превосходную контрастность и высокое разрешение. Благодаря механизму внутренней фокусировки конструкция не меняет размеров при перемещении фокуса, а передний элемент остается неподвижным, что позволяет легко использовать поляризационные и градиентные фильтры.