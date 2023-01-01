Описание

В дисках Verbatim DVDR/RW используется технология MKM/Verbatim, обеспечивающая непревзойденное качество записи. Тесное сотрудничество отдела исследований и разработок компании Mitsubishi Chemical с производителями дисководов обеспечивает широкую совместимость дисков Verbatim, что делает их идеальными носителями для передачи компьютерных данных, домашних видеофильмов, фотографий и музыки. От европейского лидера* в производстве записываемых носителей

* SCCG CD/DVDR 2003—2009 гг.

DVD+RW — это перезаписываемые диски емкостью 4,7 ГБ. Этот формат соответствует спецификациям +RW-Alliance. В дисках DVD+R компании Verbatim используется технология Super Eutectic Recording Layer (SERL). Технология SERL обеспечивает отсутствие шума при записи и исключительную долговечность. В обычных перезаписываемых носителях записывающий слой разрушается при каждом цикле записи, что отрицательно сказывается на качестве. Однако в перезаписываемых носителях Verbatim записывающий слой при стирании данных восстанавливается, а это означает, что перед каждым циклом записи диск возвращается в идеальное состояние.

DVD+RW — это носители для последовательного чтения и записи, предназначенные в первую очередь для записи видео и потокового резервного копирования. Диски DVD+RW рассчитаны на 1000 циклов перезаписи. Формат DVD+RW поддерживается многими дисководами DVD-ROM и DVD-проигрывателями.

Повышенная устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

Патентованная технология SERL.

Непревзойденный срок хранения данных.

Благодаря пяти цветовым исполнениям диски удобнее различать. На них можно писать маркером для компакт- и DVD-дисков.

Номер продукта: 43297

Ёмкость: 4.7GB

Скорость: 4x

Тип упаковки: 5 Pack OPP Slim Case

Поверхность: Colour