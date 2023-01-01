Описание

В дисках Verbatim DVDR/RW используется технология MKM/Verbatim, обеспечивающая непревзойденное качество записи. Тесное сотрудничество отдела исследований и разработок компании Mitsubishi Chemical с производителями дисководов обеспечивает широкую совместимость дисков Verbatim, что делает их идеальными носителями для передачи компьютерных данных, домашних видеофильмов, фотографий и музыки. От европейского лидера* в производстве записываемых носителей

* SCCG CD/DVDR 2003—2009 гг.

DVD+R — это записываемые диски емкостью 4,7 ГБ. Этот формат соответствует спецификациям +RW-Alliance.

Записывающий слой AZO.

Максимальная стабильность записи.

Непревзойденный срок хранения данных.

Благодаря пяти цветовым исполнениям диски удобнее различать. На них можно писать маркером для компакт- и DVD-дисков.

Номер продукта: 43556

Ёмкость: 4.7GB

Скорость: 16x

Тип упаковки: 5 Pack Colour OPP

Поверхность: Colour