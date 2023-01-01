Диск Verbatim DVD+R 4.7 Гб 16х Slim Color, 5 шт.
Код товара : 00000021273
Артикул : 43556
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Описание
В дисках Verbatim DVDR/RW используется технология MKM/Verbatim, обеспечивающая непревзойденное качество записи. Тесное сотрудничество отдела исследований и разработок компании Mitsubishi Chemical с производителями дисководов обеспечивает широкую совместимость дисков Verbatim, что делает их идеальными носителями для передачи компьютерных данных, домашних видеофильмов, фотографий и музыки. От европейского лидера* в производстве записываемых носителей
* SCCG CD/DVDR 2003—2009 гг.
DVD+R — это записываемые диски емкостью 4,7 ГБ. Этот формат соответствует спецификациям +RW-Alliance.
Записывающий слой AZO.
Максимальная стабильность записи.
Непревзойденный срок хранения данных.
Благодаря пяти цветовым исполнениям диски удобнее различать. На них можно писать маркером для компакт- и DVD-дисков.
Номер продукта: 43556
Ёмкость: 4.7GB
Скорость: 16x
Тип упаковки: 5 Pack Colour OPP
Поверхность: Colour