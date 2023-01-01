Диск Verbatim DVD-R 4.7 Гб 16х Photo Printable
Код товара : 00000026260
Артикул : 43520/43521
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Описание
Цена за 1 диск. Описание производителя:
DVD-R Wide Inkjet Printable ID Brand
В дисках Verbatim DVDR/RW используется технология MKM/Verbatim, обеспечивающая непревзойденное качество записи. Тесное сотрудничество отдела исследований и разработок компании Mitsubishi Chemical с производителями дисководов обеспечивает широкую совместимость дисков Verbatim, что делает их идеальными носителями для передачи компьютерных данных, домашних видеофильмов, фотографий и музыки. От европейского лидера* в производстве записываемых носителей
* SCCG CD/DVDR 2003—2009 гг.
DVD-R — это записываемые диски емкостью 4,7 ГБ. Этот формат соответствует спецификациям DVD-Forum.
Записывающий слой AZO.
Максимальная стабильность записи.
Непревзойденный срок хранения данных.
Диски Wide White Inkjet имеют белое покрытие для струйной печати по всей поверхности; диаметр области печати составляет 21—118 мм.
Номер продукта: 43521
Ёмкость: 4.7GB
Скорость: 16x
Тип упаковки: 10 Pack Branded Jewel Case
Поверхность: Wide Inkjet Printable
Область печати: 21 - 118mm