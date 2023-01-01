В дисках Verbatim DVDR/RW используется технология MKM/Verbatim, обеспечивающая непревзойденное качество записи. Тесное сотрудничество отдела исследований и разработок компании Mitsubishi Chemical с производителями дисководов обеспечивает широкую совместимость дисков Verbatim, что делает их идеальными носителями для передачи компьютерных данных, домашних видеофильмов, фотографий и музыки. От европейского лидера* в производстве записываемых носителей