Батарейка Duracell MN27, 1 шт.
Код товара : 00000048859
Артикул : 5007388
390 ₽
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Гарантия 2 недели
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Характеристики
Батарейки
Тип батарейки
27
В упаковке (штук)
1
Описание
Щелочные батарейки Duracell Specialty MN27 — гарантированно продолжительный срок службы. Гарантировано до 5 лет сохранения заряда при хранении неиспользованных батареек.
- Емкость 20 мАч
- Напряжение 12 В
- Размеры: 28 х 8 мм
- Вес: 4,9 г