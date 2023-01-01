Батарейки Duracell LR44, 2 шт.
Код товара : УТ-00001071
Артикул : 5002121
190 ₽
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Характеристики
Батарейки
Тип батарейки
LR44 (357A)
В упаковке (штук)
2
Описание
Щелочные батарейки Duracell Specialty LR44 кнопочного типа — до 50 % больше энергии (по сравнению с минимальным средним сроком службы батареек LR44 согласно данным тестирования по стандарту IEC, результаты зависят от устройства и способа использования). Гарантировано до 5 лет сохранения заряда при хранении неиспользованных батареек.