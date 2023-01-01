Щелочные батарейки Duracell Specialty LR44 кнопочного типа — до 50 % больше энергии (по сравнению с минимальным средним сроком службы батареек LR44 согласно данным тестирования по стандарту IEC, результаты зависят от устройства и способа использования). Гарантировано до 5 лет сохранения заряда при хранении неиспользованных батареек.