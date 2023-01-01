Описание

Литиевые батарейки Duracell 2032 — до 50 % больше энергии*. Технология Baby Secure: кольцеобразное покрытие с горьким вкусом на задней части элемента, созданное для предотвращения проглатывания детьми. Упаковка с защитой от вскрытия: Двойная блистерная упаковка предотвращает случайное вскрытие. Открывается только с помощью ножниц.

*по сравнению с минимальным средним сроком службы литиевых батареек типа таблетка 2032 согласно данным тестирования по стандарту IEC. Результат может варьировать в зависимости от устройства и интенсивности использования.