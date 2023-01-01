Батарейки Duracell 2032, 2 шт.
Код товара : УТ-00045030
Артикул : 5006231
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Характеристики
Батарейки
Тип батарейки
2032
В упаковке (штук)
2
Описание
Литиевые батарейки Duracell 2032 — до 50 % больше энергии*. Технология Baby Secure: кольцеобразное покрытие с горьким вкусом на задней части элемента, созданное для предотвращения проглатывания детьми. Упаковка с защитой от вскрытия: Двойная блистерная упаковка предотвращает случайное вскрытие. Открывается только с помощью ножниц.
*по сравнению с минимальным средним сроком службы литиевых батареек типа таблетка 2032 согласно данным тестирования по стандарту IEC. Результат может варьировать в зависимости от устройства и интенсивности использования.