Батарейки Duracell DL 2016
Код товара : 00000048860
Артикул : 5003004
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Характеристики
Батарейки
Тип батарейки
2016
В упаковке (штук)
1
Описание
Круглая литиевая батарейка Duracell напряжением 3V. Применяется в качестве автономного источника питания электронных, электрических и электромеханических устройств, для которых требуются элементы питания типоразмера CR2016 (фототехника, электронные часы, калькуляторы, светодиодные фонарики, CMOS батареи для материнских плат компьютеров и т.д.).
Литиевая батарея имеет низкий ток саморазряда, что обеспечивает ее длительное хранение (не менее 5 лет) без значительной потери потребительских свойств.