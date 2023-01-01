Описание

Круглая литиевая батарейка Duracell напряжением 3V. Применяется в качестве автономного источника питания электронных, электрических и электромеханических устройств, для которых требуются элементы питания типоразмера CR2016 (фототехника, электронные часы, калькуляторы, светодиодные фонарики, CMOS батареи для материнских плат компьютеров и т.д.).

Литиевая батарея имеет низкий ток саморазряда, что обеспечивает ее длительное хранение (не менее 5 лет) без значительной потери потребительских свойств.