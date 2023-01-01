Описание

Литиевые батарейки типа «таблетка» Duracell Specialty DL / CR1220 изготовлены из высокочистого лития, благодаря чему они дают до 50% больше энергии.* Благодаря применению технологии Duralock Power Preserve гарантия на хранение составляет до 10 лет, поэтому вы можете не сомневаться в том, что эти батарейки будут готовы к использованию, когда они вам понадобятся. Для обеспечения безопасности детей и предотвращения проглатывания элементов компания Duracell разработала технологию Baby Secure – это покрытие с горьким вкусом задней части элемента, а также защитная упаковка с двойным блистерным слоем, который ребенок не может открыть без помощи ножниц. Батарейки предназначены для использования в электронных брелоках, небольших пультах ДУ, весах, портативных электронных устройствах, датчиках, медицинских устройствах (глюкометры, цифровые термометры), спортивных устройствах (мониторы сердечного ритма, аксессуары для велосипедов).

* по сравнению с минимальным средним сроком службы литиевых батареек этого типа согласно данным тестирования по стандарту IEC. Результат может варьировать в зависимости от устройства и интенсивности использования