Описание

Батарейки Duracell размера C — до 40% больше энергии*. Универсальные щелочные батарейки, которые подходят для часто используемых устройств. Благодаря особой технологии Duralock неиспользованные батарейки Duracell могут сохранять заряд до 10 лет при хранении в обычных условиях.

*длительность работы батарейки по сравнению с минимальным средним сроком работы среди батареек типоразмера С по результатам теста стандарта IEC 2015. Результаты могут варьироваться в зависимости от устройства и интенсивности использования.