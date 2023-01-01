Батарейки Duracell C / LR14, 2 шт.
Код товара : 00000048855
Артикул : 81545437
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Характеристики
Батарейки
Тип батарейки
C (R14)
В упаковке (штук)
2
Описание
Батарейки Duracell размера C — до 40% больше энергии*. Универсальные щелочные батарейки, которые подходят для часто используемых устройств. Благодаря особой технологии Duralock неиспользованные батарейки Duracell могут сохранять заряд до 10 лет при хранении в обычных условиях.
*длительность работы батарейки по сравнению с минимальным средним сроком работы среди батареек типоразмера С по результатам теста стандарта IEC 2015. Результаты могут варьироваться в зависимости от устройства и интенсивности использования.