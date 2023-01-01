Описание

Щелочные батарейки для устройств с высоким потреблением энергии. Работает до 20 раз дольше*. Технология Duralock предотвращает протечки электролита и обеспечивает длительный срок хранения – до 10 лет. Фирменная функция Powercheck позволяет быстро проверить оставшийся уровень заряда, прикоснувшись к 2 точкам контакта на батарейке.

*по сравнению с солевой батарейкой типа АА лидирующего бренда по результатам теста стандарта IEC 2015 в цифровом фотоаппарате (www.iec.ch). Результаты могут варьироваться в зависимости от устройства и интенсивности использования.