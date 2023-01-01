Батарейки Duracell AA Ultra Power, 4 шт.
Код товара : УТ-00031810
Артикул : 5004805
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Характеристики
Батарейки
Тип батарейки
AA (R6)
В упаковке (штук)
4
Описание
Щелочные батарейки для устройств с высоким потреблением энергии. Работает до 20 раз дольше*. Технология Duralock предотвращает протечки электролита и обеспечивает длительный срок хранения – до 10 лет. Фирменная функция Powercheck позволяет быстро проверить оставшийся уровень заряда, прикоснувшись к 2 точкам контакта на батарейке.
*по сравнению с солевой батарейкой типа АА лидирующего бренда по результатам теста стандарта IEC 2015 в цифровом фотоаппарате (www.iec.ch). Результаты могут варьироваться в зависимости от устройства и интенсивности использования.