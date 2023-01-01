Батарейка Duracell 9V, 1 шт.
Код товара : 00000048857
Артикул : 81545441
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 2 недели
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Батарейки
Тип батарейки
9V (Крона)
В упаковке (штук)
1
Описание
Батарейки Duracell размера 9V — до 40% больше энергии*. Универсальные щелочные батарейки, которые подходят для часто используемых устройств. Благодаря особой технологии Duralock неиспользованные батарейки Duracell могут сохранять заряд до 5 лет при хранении в обычных условиях.
*длительность работы батарейки по сравнению с минимальным средним сроком работы среди батареек типоразмера 9V по результатам теста стандарта IEC 2015 в игрушке. Результаты могут варьироваться в зависимости от устройства и интенсивности использования.