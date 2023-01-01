Описание

Батарейки Duracell размера 9V — до 40% больше энергии*. Универсальные щелочные батарейки, которые подходят для часто используемых устройств. Благодаря особой технологии Duralock неиспользованные батарейки Duracell могут сохранять заряд до 5 лет при хранении в обычных условиях.

*длительность работы батарейки по сравнению с минимальным средним сроком работы среди батареек типоразмера 9V по результатам теста стандарта IEC 2015 в игрушке. Результаты могут варьироваться в зависимости от устройства и интенсивности использования.