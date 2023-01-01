Описание

Duracell Ultra — самая долговечная батарейка Duracell типа ААА по результатам теста стандарта IEC ААА 2015 (результаты могут варьироваться в зависимости от устройства и интенсивности использования).

Батарейки Duracell Ultra оснащены уникальным индикатором заряда Powercheck™, благодаря которому можно легко определить уровень заряда каждой батарейки. Высококачественное внешнее нейлоновое покрытие защищает батарейки от протекания. Благодаря особой технологии Duralock неиспользованные батарейки Duracell могут сохранять заряд до 10 лет при хранении в обычных условиях.