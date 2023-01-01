Описание

Самая прогрессивная на сегодняшний день инновация Duracell - абсолютно новая щелочная батарейка Duracell Optimum оснащена новой катодной системой, благодаря которой батарейки работают до 30 раз дольше или обеспечивают больше мощности.*

Дополнительный срок службы: Duracell Optimum служит дольше, чем предыдущие щелочные батарейки Duracell в устройствах со средним и высоким уровнем потребления. Например, он позволяет делать до 600 снимков с помощью камеры Fujifilm Instax mini 11** или дольше играть с помощью беспроводного контроллера XBOX 5.***

Дополнительная мощность: В некоторых устройствах Duracell Optimum обеспечивает большую мощность, чем другие щелочные батарейки Duracell, позволяя устройствам лучше работать. Например, в таких устройствах, как некоторые машинки с дистанционным управлением двигатели работают быстрее. Ваша отвертка Black + Decker будет более мощной, так что вы сможете быстрее собирать мебель.****

Эффективность батареек Optimum соответствует их упаковке. Инновационный блистер Duracell Optimum открывается аналогично книге. Внутри блистера расположен лоток-органайзер, благодаря которому батарейки остаются на своем месте и не катаются по кухонному ящику! Теперь ваши батарейки будут удобно и надежно храниться на своем месте. Когда батарейки разрядятся, вы сможете положить их обратно в блистер и все вместе отдать на дальнейшую переработку.

Упаковка на 100% пригодна для вторичной переработки и на 0% состоит из пластика. Duracell Optimum. работают до 30 раз дольше или обеспечивают больше мощности*

Батарейки Duracell Optimum доступны в форматах AA и AAA.

* Батарейки типа АА обеспечивают дополнительный срок службы по сравнению с минимальной средней продолжительностью теста цифровой камеры IEC 2015 года (www.iec.ch ) ² или дополнительную мощность в определенных устройствах по сравнению с лучшими щелочными батарейками типа АА Duracell. Результаты могут варьироваться в зависимости от устройства или способа его использования. Для получения дополнительной информации: www.duracell.info

** Обеспечивают дополнительное время автономной работы камеры Fujifilm Instax mini 11 по сравнению с аналогичными лучшими щелочными батарейками типа АА Duracell. Результаты могут варьироваться в зависимости от устройства или способа его использования. Для получения дополнительной информации: www.duracell.info

*** Обеспечивает дополнительное время автономной работы беспроводного контроллера Xbox в игре Forza Motorsports 7 по сравнению с лучшими щелочными батарейками типа АА Duracell. Результаты могут варьироваться в зависимости от устройства или способа его использования. Для получения дополнительной информации: www.duracell.info

**** Обеспечивает дополнительную мощность аккумулятора в беспроводной отвертке Black and Decker BCF601C-XJ по сравнению с лучшей щелочной батарейкой типа АА Duracell. Результаты могут варьироваться в зависимости от устройства или способа его использования. Для получения дополнительной информации: www.duracell.info