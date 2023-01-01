Описание

Батарейки основной (базовой) линейки Duracell размера AAA — универсальные щелочные батарейки, которые подходят для часто используемых устройств: фонариков, пультов дистанционного управления, детских игрушек и так далее. Высококачественное внешнее нейлоновое покрытие защищает батарейки от протекания. Благодаря технологии Duralock неиспользованные батарейки Duracell могут сохранять заряд до 10 лет при хранении в обычных условиях.

Щелочные батарейки Duracell Basic представлены в размерах AA, AAA, C, D и 9V. Батарейки Duracell — лучший выбор, если вы ищете надежный и долговечный источник питания. В 1969 году, Duracell был частью миссии Apollo 11, его батарейка стала первой на Луне.

*по сравнению с солевыми батарейками по результатам теста стандарта IEC 2015 ААА. Результаты могут варьироваться в зависимости от устройства и интенсивности использования. (www.iec.ch)