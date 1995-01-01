Благодаря компактным размерам и небольшому весу, мощный 14x зум-объектив Sony DT 18-250mm f/3.5-6.3 (SAL-18250) станет отличным спутником фотографа в любых путешествиях. Универсальный диапазон фокусного расстояния при большом увеличении соответствует фокусному расстоянию 27-375 мм формата 35 мм - идеальное решение для широкоугольной и телесъемки. Таким образом, Вы можете использовать этот объектив как для съемки пейзажей и природы, так и для портретной съемки. Благодаря практически круглой диафрагме, задний план будет красиво размыт. В объективе используются 2 низкодисперсионных линзы и 3 асферических линзы, что в значительной степени влияет на минимизацию аберраций и увеличению разрешающей способности. Ваши снимки будут резкими даже в крайних областях кадра.