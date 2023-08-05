Синхрокабель DSLRKIT TTL-C (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00068963
Артикул : б/у-Ф1 КС Корнет 2023-08-05/02
Причина уценки:
нет дефектов
1 500 ₽
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Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 133963
Выносной горячий башмак DSLRKIT TTL-C с поддержкой E-TTL для камер Canon. Позволяет вынести/удалить вспышку на расстояние длины витого шнура устройства.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: отличное
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Комплектация: синхрокабель
Гарантия 14 дней.