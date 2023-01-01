Док-станция Kingston Workflow Station USB 3.2 Gen 2
Код товара : УТ-00051794
Артикул : WFS-U
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Описание
Станция Workflow Station и устройства чтения карт памяти от компании Kingston обеспечивают гибкую систему для передачи видео, фотографий и аудиофайлов из нескольких источников одновременно1. Ускорьте послесъемочный рабочий процесс и создайте систему выгрузки файлов, которая соответствует вашим потребностям. Док-станцию Workflow Station можно настраивать, поэтому вы можете использовать тот концентратор USB miniHub и устройства чтения карт памяти SD или microSD, которые требуются для ваших снимков.
Независимо от того, ведете ли вы многокамерную съемку с разрешением 4K/8K с портативными звукозаписывающими устройствами для каждого компьютера или снимаете тематические видео с помощью дронов и камер GoPro, вы можете подключить к док-станции до четырех устройств чтения одновременно и быстро передавать отснятый материал. Станция Workflow Station и устройства чтения карт памяти поддерживают скорости USB 3.2, позволяя невероятно ускорить послесъемочный процесс. А возможность использования устройств чтения карт памяти на ходу повышает гибкость. При необходимости выездной съемки просто возьмите концентратор или устройства чтения карт памяти с собой и подключайте их к ноутбуку с помощью прилагаемого кабеля USB-C®.
Ускоренная выгрузка файлов
Передавайте видео, фотографии и звуковые файлы из нескольких источников одновременно1.
Гибкая система организации рабочего процесса
Используйте концентратор и устройства чтения карт памяти, соответствующие вашей системе1.
Портативная универсальность
Подключайте устройства чтения карт памяти на ходу с помощью входящих в комплект кабелей USB-C
Невероятная производительность
Продукты Workflow Station поддерживают скорости USB 3.2, позволяющие быстрее обрабатывать отснятый материал.
Характеристики
- Интерфейс: док-станция: USB 3.2 Gen 2, концентратор USB miniHub: USB 3.2 Gen 1
- Разъем: док-станция: USB-C, концентратор USB miniHub: USB-C
- Поддерживаемые входы USB: концентратор USB miniHub: USB-A, USB-C
- Рабочая температура от 0 до 60 °C
- Температура хранения от –25 до 85 °C
- Совместимость: Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +)
- Размеры: док-станция: 160,27 x 70,27 x 55,77 мм, концентратор USB miniHub: 62,87x16,87x50 мм
- Масса: док-станция: 292 г, концентратор USB miniHub: 30 г
- Состав комплекта Док-станция [Workflow], концентратор USB miniHub, кабель USB-C/USB-C, адаптер питания, 4 преобразователя для адаптеров питания, соответствующие стандартам разных стран, и краткое руководство пользователя