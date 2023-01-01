Описание

Станция Workflow Station и устройства чтения карт памяти от компании Kingston обеспечивают гибкую систему для передачи видео, фотографий и аудиофайлов из нескольких источников одновременно1. Ускорьте послесъемочный рабочий процесс и создайте систему выгрузки файлов, которая соответствует вашим потребностям. Док-станцию Workflow Station можно настраивать, поэтому вы можете использовать тот концентратор USB miniHub и устройства чтения карт памяти SD или microSD, которые требуются для ваших снимков.

Независимо от того, ведете ли вы многокамерную съемку с разрешением 4K/8K с портативными звукозаписывающими устройствами для каждого компьютера или снимаете тематические видео с помощью дронов и камер GoPro, вы можете подключить к док-станции до четырех устройств чтения одновременно и быстро передавать отснятый материал. Станция Workflow Station и устройства чтения карт памяти поддерживают скорости USB 3.2, позволяя невероятно ускорить послесъемочный процесс. А возможность использования устройств чтения карт памяти на ходу повышает гибкость. При необходимости выездной съемки просто возьмите концентратор или устройства чтения карт памяти с собой и подключайте их к ноутбуку с помощью прилагаемого кабеля USB-C®.

Ускоренная выгрузка файлов

Передавайте видео, фотографии и звуковые файлы из нескольких источников одновременно1.

Гибкая система организации рабочего процесса

Используйте концентратор и устройства чтения карт памяти, соответствующие вашей системе1.

Портативная универсальность

Подключайте устройства чтения карт памяти на ходу с помощью входящих в комплект кабелей USB-C

Невероятная производительность

Продукты Workflow Station поддерживают скорости USB 3.2, позволяющие быстрее обрабатывать отснятый материал.

Характеристики