Наглазник Nikon DK-20 для D3400, D5600 и др.
Код товара : 00000053139
Артикул : VXA13086
990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.004
Описание
Стандартный наглазник, входящий в комплект определенных зеркальных фотоаппаратов Nikon. Наглазник ограничивает поток бокового света, улучшая видимость и контрастность в видоискателе.
Совместимые камеры:
- D3000, D3100, D3200, D3300, D3400
- D5100, D5200, D5300, D5500, D5600
- D70s, D60, D50
- FM10